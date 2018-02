Cote d'Ivoire: Le Salon de l'agriculture, « c'est beaucoup de communication, du folklore franco-français »

Viendra, viendra pas ? « Je m'en fiche un peu », sourit Monique Brillet-Abbé. A la vérité, elle n'est pas mécontente de garder et de présenter ses moutons d'Ouessant à l'abri de l'inévitable cohue provoquée par le cortège protocolaire et médiatique qui a suivi Emmanuel Macron dans sa visite du Salon de l'agriculture, samedi 24 février. La mine effarée, elle évoque ses souvenirs de l'an passé, lorsque en pleine campagne présidentielle, la race bretonne étant alors à l'honneur porte de Versailles, son stand s'était trouvé sur le passage du candidat Macron.« C'était la folie. J'ai cru qu'ils allaient tout casser », dit-elle. Lire la suite.

