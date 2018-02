Cote d'Ivoire: Grand-Lahou - Djaya Jean inhumé à Gbédjenou après un hommage populaire au stade Henri Konan Bédié

Présente à toutes les étapes des obsèques, Mme Bédié comme pour dire un grand merci à la population a fait le tour du stage. Suivi quelques instant de la dépouille mortelle de Djaya Jean, le Dougoutigui (chef du village), le « Capitaine » des trois eaux, aux rythmes du tambour parleur d'Ahouanou.

Décédé le 13 janvier 2018, à la Polyclinique Sainte Marie, d'Abidjan, le député-maire de Grand-Lahou, l'Honorable Djaya Jean a été inhumé, le samedi 24 février 2018, dans l'intimité familiale à Gbédjénou, Sous-préfecture de Bacanda, dans le département de Grand-Lahou.

Pour le dernier hommage, au stade Henri Konan Bédié de Grand-Lahou, le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, représentant, le Chef de l'Etat Alassane Ouattara a conduit une délégation ministérielle composée de Sidiki Diakité (ministre de l'Intérieur et de la Sécurité), Siandou Fofana (ministre du Tourisme) et de Amedé Kouakou Blé (ministre des Infrastructures économique). A côté de cette délégation, le Vice-président de l'Assemblée nationale, Oulla Privat qui représentait le président de la représentation nationale, Guillaume Kigbafori Soro était à la tête d'une importante délégation composée de nombreux députés.

Mme Henriette Konan Bédié présente au stade a indiqué être venue accompagner « son fils » à sa dernière demeure. Présente à toutes les étapes des obsèques, Mme Bédié comme pour dire un grand merci à la population a fait le tour du stade. Suivie quelques instants de la dépouille mortelle de Djaya Jean, le Dougoutigui (chef du village), le « Capitaine » des trois eaux, aux rythmes du tambour parleur d'Ahouanou.

« Tu peux partir tranquille (... ) Vas en paix avec fierté. »

« Seigneur pourquoi Djaya Jean, un homme si humain, si généreux, si dévoué! Pourquoi Djaya Jean... Il a sacrifié toute sa vie durant, ses priorités par rapport à son prochain... Quel cauchemar pour l'équipe "bâtir et servir Grand Lahou... " Djaya n'a pas vécu inutilement. La quête du bien-être des populations a toujours été ses soucis principaux... » a indiqué avec beaucoup d'émotion le porte-parole de l'équipe « Bâtir et servir Grand-Lahou ». Un mouvement que le défunt avait créé pour propulser le développement de sa cité. Et d'ajouter : « Nous qui avons eu l'honneur de connaître, saches que nous sommes fier de toi. Tu peux partir tranquille. Tu as fait tienne les préceptes de la bible et du coran. Vas en paix avec fierté. Tu as semé chaque jour la graine de l'Union et de la solidarité. »

Pour la circonstance, les compagnons de la « Génération 90 » dont faisait partie le défunt ont effectué nombreux le déplacement. En plus de représenter le Chef de l'Etat, Hamed Bakayoko, ex-président de la Jeunesse scolaire et universitaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Jus-Pdci) était aussi présent au nom de la « Génération 90). Le Professeur Doumbia Tiémoko ex-président de la Jeunesse estudiantine et scolaire du Pdci (Jes-Pdci), la Fédération scolaire et estudiantine de Côte d'Ivoire (Fesci) représentée par Djué Eugène ont tous ensemble dans la grandeur accompagné le défunt.