Gambie: Plan SIDA - Le pays tourne la page du remède «miracle» de Yahya Jammeh

« Jammeh a fait augmenter le nombre d'arrêts de traitements, car les patients devaient abandonner les antirétroviraux pour suivre son programme. On espère que d'ici 2020, 90% des personnes séropositives connaissent leur condition et 90% soient sous traitement ».

« Aujourd'hui, on ne peut pas agir vis-à-vis du sida sans reconnaître les erreurs du passé. Les victimes doivent être soutenues, et encouragées à reprendre leur traitement conventionnel. Beaucoup d'entre elles ont toujours peur aujourd'hui de sortir de l'ombre .»

Qu'on ne peut pas affirmer pouvoir guérir du VIH ; et qu'on a besoin de tout le soutien politique possible et de changer les mentalités ».

