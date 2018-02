Puis se félicitant du partenariat intercommunal, le premier magistrat de Toulepleu a exprimé sa gratitude à son homologue de la mairie de Cocody dont le soutien financier a permis d'accroitre la capacité d'accueil des services de la mairie qui dispose désormais de dix-sept (17) bureaux contre six (06 ) et d'une nouvelle salle de conférences.

Le maire Denis Kah Zion a exprimé pour sa part la gratitude et la reconnaissance des populations au Président de la république et aux membres du gouvernement pour toutes les infrastructures réalisées dans sa commune en souhaitant vivement que ces actions de développement se poursuivent afin de permettre à Toulépleu de bénéficier de bitumage de routes, d' établissements sanitaires et scolaires supplémentaires.

Le premier Ministre Jeannot Kouadio Ahoussou au nom du président du PDCI, Henry Konan Bedié a salué le geste de solidarité et d'entraide du maire Angoua Mathias de Cocody. Il a ensuite invité les populations à faire confiance au président Alassane Ouattara et à M. Bédié, de même qu'au vice président Daniel Kablan Duncan.

Il a par la suite félicité la ministre Anne Oulotto pour la qualité du travail qu'elle accomplie dans la région pour le retour de la paix et au sein du gouvernement. Et surtout pour son implication dans la gestion des crises passées.

M. Duncan a par ailleurs formulé le vœu que la coopération intercommunale entre Toulepleu et Cocody qui permet d'établir et de développer une relation d'entraide entre les collectivités territoriales fassent des émules.

Après avoir présenté les condoléances du président de la République Alassane Ouattara aux familles endeuillées par les récentes violences survenues à Blolequin et le soutien aux populations meurtries, Daniel Kablan Duncan a souhaité que l'ouest devienne le berceau de la paix, de la cohésion et du vivre ensemble en Côte d' Ivoire, en invitant la jeunesse à s'exprimer autrement que par la violence.

