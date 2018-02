Congo-Brazzaville: La France en quête de "couleurs tropicales"

Animateur de la célèbre émission que diffuse chaque jour, cinq jours sur sept Radio France Internationale, Claudy Siar effectue actuellement une tournée triomphale à Brazzaville et à Pointe-Noire.

Organisée par l'Institut Français du Congo et soutenue activement par notre groupe de presse bien que RFI ait refusé de nous compter parmi ses partenaires, cette tournée mobilise des milliers de Congolais, jeunes et moins jeunes, pour qui le son, la musique, le rythme, les cadences hérités des générations antérieures et mis au goût du jour sont plus que jamais des valeurs incontournables.

Créée et produite par un artiste issu de la Caraïbe, dont les ancêtres sont venus jadis de la très lointaine Afrique, "Couleurs tropicales" est depuis deux décennies, tout comme la radio Tropiques FM lancée par le même Claudy Siar, un trait d'union entre les continents qui mérite réflexion. Au-delà de la musique, cette émission dessine ce qui pourrait bien devenir, ou redevenir, à brève échéance l'un des axes principaux de la diplomatie française centrée sur les traditions, la langue, la culture, l'art sous toutes ses formes.

Il semble, en effet qu'Emmanuel Macron n'ait pas, fort heureusement, la vision néocoloniale de ses deux prédécesseurs Nicolas Sarkozy et François Hollande, vision décalée par rapport aux réalités de ce temps qui a provoqué, d'abord, un affaiblissement de l'influence française sur toute l'étendue du continent, ensuite des drames à répétition tels que la déstabilisation de l'immense région du Sahel provoquée par l'assassinat du « Guide » libyen Mouammar Kadhafi en 2011.

Appartenant à une génération d'hommes et de femmes qui n'ont pas connu l'ère coloniale et qui ont été formés pour agir dans le monde très ouvert où nous vivons, le nouveau président des Français est conscient que seule la mise en œuvre d'une véritable coopération avec les Etats et les gouvernements africains permettra à la France de garder son influence et sa place de grande puissance au sein de la communauté internationale. Pour dire les choses de façon encore plus directe, il a pleinement conscience que l'Afrique est non seulement "entrée dans l'Histoire", mais qu'elle y tient désormais une place qui ne cessera de grandir, de s'élargir dans les décennies à venir.

La France ayant des moyens matériels limités en raison de sa faible dimension géographique et humaine, mais aussi de la relative modestie des ressources financières dont elle dispose, le nouveau locataire de l'Elysée est convaincu à juste titre qu'elle détient en revanche et doit donc mettre mieux en valeur les actifs essentiels que sont la langue, la culture, l'art sous ses formes les plus diverses ; convaincu aussi qu'elle doit échanger continument dans tous ces domaines avec ses partenaires africains. Et manifestement, même si ce n'est pas encore très visible dans la diplomatie française, il compte bien utiliser ces atouts pour maintenir la France à la place qu'elle occupe dans le concert des nations.

La venue de « Couleurs tropicales » à Brazzaville et à Pointe-Noire ne relève peut-être pas de la politique ou de la diplomatie. Mais elle envoie un signal fort aux Africains de cette partie du continent, un signal de reconnaissance pour le passé et d'espoir pour l'avenir qui sera certainement suivi de nombreux autres à très court terme.

Soit dit en passant et à titre de rappel, la France occuperait-elle la place qu'elle occupe sur la scène internationale si Pierre Savorgnan de Brazza n'était pas venu signer en 1880 l'accord historique avec le Roi des Batékés Iloô 1er, si le Général de Gaulle n'avait pas fait de Brazzaville, avec Félix Eboué, la capitale de la France libre en 1940 et si, aujourd'hui encore, le français n'était pas la langue commune de l'immense Bassin du Congo ?

Oui, la France est à nouveau en quête de « couleurs tropicales ».