Burkina Faso: Procès du putsch manqué de septembre 2015

Photo: fasozine

Association des victimes du putch manqué.

Le procès du putsch manqué du 16 septembre 2015 contre les autorités de la Transition s'ouvre demain. L'audience aura lieu devant la Chambre de jugement du tribunal militaire, délocalisée pour la circonstance à la salle des banquets de Ouaga 2000. En prélude à cet évènement très attendu, nous avons rencontré quelques victimes.

Le 16 septembre 2015 le Régiment de sécurité présidentiel (RSP) sous la direction du Conseil national de la démocratie (CND) prenait le pouvoir par une prise d'otage d'une partie des membres du gouvernement de la Transition.

Au soir du jeudi 17 septembre, le général Gilbert Diendéré est nommé président du CND. Face à l'opposition farouche de la population, de la société civile et de la communauté internationale, ce coup de force se soldera finalement par un échec et la dissolution du RSP.

Cette tentative de déstabilisation du pouvoir de la Transition a causé malheureusement des pertes en vies humaines et de nombreux blessés. Harouna Ganamé, spécialiste de radiateur pour véhicule, a reçu une balle au niveau de la hanche et sa moto est partie en flammes le 16 septembre 2015 au cours d'une manifestation au quartier Ouaga 2000.

Epuisé par la blessure, il trouvera son salut à la suite d'une évacuation à l'hôpital Yalgado deux jours après. Pour lui, le procès des présumés putschistes qui s'ouvre ce mardi 27 février 2018 doit être une occasion pour que la vérité, la justice et le droit soient dits.

«Toute personne ayant contribué ou donné l'ordre de tirer sur les gens doit être condamnée si tu es innocent, qu'on te libère et nous, en tant que Burkinabè nous verrons la conduite à tenir.» a-t-il déclaré. M. Ganamé qui soutient vivre un calvaire après sa blessure à cause de la douleur et par faute de moyens, avoue ne plus savoir à quel saint se vouer.

Marié et père de deux enfants scolarisés, son souhait le plus cher est de «reprendre son activité d'antan pour le bonheur de sa petite famille.» Boureima Ouédraogo, responsable du club ‘'Wèna song siida" a aussi eu la malchance de rencontrer les forces du mal sur son chemin lorsqu'il tentait de rejoindre des manifestants à la cité An III, le 17 septembre 2015.

Au niveau de l'avenue 52, ses amis et lui tomberont nez à nez sur des éléments du RSP à bord d'un véhicule v8. «Sans hésiter, ils ont ouvert le feu sur nous et dans la fuite j'ai reçu une balle à l'épaule gauche» se souvient-il. Il sera conduit au CMA Paul VI par ses amis où il recevra des soins.

«Il ne faut plus que cela se répète dans notre pays ; pour ce faire, il faut que les coupables soient punis. Si on pense que le nombre de victimes n'est pas élevé et qu'on les laisse en liberté, ce qui va arriver prochainement sera pire (... ) En plus de la justice, nous voulons une indemnisation conséquente des victimes» relève-t-il.

Quant à la possibilité de renvoi du procès à une date ultérieure, Boureima Ouédraogo prévient : «si c'est un ordre administratif ou pour bien faire, il n'y a pas de soucis, mais si c'est pour retarder les choses en faveur des coupables, là nous ne serons pas d'accord et ils nous trouverons sur leur chemin».