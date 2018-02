Afrique de l'Ouest: Conférence du G5 Sahel - La bataille de Bruxelles gagnée

Aussi, quand on connaît la grande attractivité des missions onusiennes pour nos forces de défense et de sécurité, un mandat onusien, avec les avantages de rémunération y afférents, pourrait être une source supplémentaire de motivation des hommes sur le terrain.

C'est pourquoi, l'idée de militer pour la mise de la force conjointe sous le chapitre VII de la charte de l'ONU est à approfondir, afin d'offrir un cadre politico-juridique d'envergure aux interventions, et, du même coup, régler la question d'un financement plus ou moins pérenne.

L'urgence, c'est de travailler à la matérialisation des promesses. Sans vouloir mettre en doute le sérieux et la sincérité des pays et organisations qui ont pris ces engagements, l'expérience commande le réalisme. Combien de montagnes de promesses, financières surtout, de pays nantis vers ceux moins nantis, ont-elles accouché de souris ?

