Ile Maurice: Pointe-aux-Piments - La plage publique en souffrance depuis des années

Pas plus tard que la semaine dernière, il y a eu deux cas de vols sur place. Ce qui motiverait les voleurs, aux dires de Sumendrasing Beejadhur, c'est le manque de points lumineux à cet endroit. «Il fait quasiment noir ici. Même les marchands, dès que la nuit commence à tomber, ramassent tout et s'en vont.»

De plus, les kiosques sont en piteux état. «Ils sont mal entretenus et sales. Cela ne donnera sûrement pas envie à personne de s'y rendre. Même les habitants n'y vont plus depuis longtemps. Ils préfèrent fréquenter la plage de Trou-aux-Biches», déplore le président du village. Ce qu'il demande ? Une rénovation complète, mais aussi que des bancs soient installés à plusieurs endroits sur la plage.

«Akoz okenn aksion pa pé pran. Je ne peux plus me rendre à la plage avec ma famille. Les habitants, fâchés par la situation, n'hésitent pas à faire des commentaires à mon encontre», explique-t-il.

