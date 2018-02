Cote d'Ivoire: Pourquoi Azeredo Lopes, ministre portugais de la défense, est à Abidjan

Mais ils ont quand même un passé lointain qui est très honorable et le Portugal reconnaît à la Côte d'Ivoire un rôle majeur au niveau de la sécurité maritime dans une zone qui est par définition et malheureusement, de nos jours, très difficile.

De son côté, le ministre portugais de la Défense , a félicité la Cote d'Ivoire pour ses efforts en matière de sécurité maritime dans la région et a réitéré l'engagement de son à œuvrer aux côtés de la Côte d'Ivoire . « Je me sens très honoré d'être là. Nos deux pays n'ont pas une histoire commune très développée.

Des échanges d'information, des échanges sur la protection de l'environnement et également la Côte d'Ivoire entend tirer tous les profits de l'expertise de l'expérience du Portugal en matière de défense spécifiquement maritime et également sur les autres pans de la défense.

Et dans le domaine de la défense, nous recevons aujourd'hui le ministre de la défense du Portugal et nous avons pu à l'occasion de nos échanges décidé d'intensifier notre coopération dans le domaine de la défense. Comme vous savez, le Portugal a une grande tradition de politique maritime et aujourd'hui de sécurité maritime.

