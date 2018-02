Cote d'Ivoire: Bandama 2018 - Gary Chaynes remporte la 44e édition et égale Soumahoro Moriféré

Nous étions 2ème ce matin (NDLR dimanche 25 février) derrière Gary Chaynes. Si nous voulions avoir la chance de passer devant, il fallait attaquer, il fallait rouler vite. En roulant le plus vite possible, malheureusement ce n'est pas passé. Nous avons roulé trop vite et crevé.

Lors de la 2e étape de la course du Bandama, Perterhansel a pris un retard de 41s sur Gary Chaynes pour s'installer dans le fauteuil de dauphin avant la course finale du dimanche 25 février 2018. En clair, il aura titillé Gary Chaynes dans cette épreuve avec sa SSV Yamaha. »

L'invité de marque, de la 44e édition du Bandama, Perterhansel Stéphane en plus d'avoir pris du plaisir à participer nourrissait secrètement l'ambition de remporter cette course. Déjà à la Super Spéciale du Vendredi, il finissait à la 2e place.

Perterhansel Stéphane et Waria Jérémie et les SSV, les surprises de la 44e édition

Pour la journée du 24 février Gary Chaynes s'est offert 3 Super Spéciale pour finir cette course en 1h20mn06s. Gary Chaynes- LEBorgne Didier a été à nouveau au-dessus de la mêlée à la 3e étape de la course du dimanche 25 février 2018 d'une distance de 155, 44km.

Copyright © 2018 L'Intelligent d'Abidjan. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.