Madagascar: Roland Ratsiraka - Un compétiteur plein d'endurance

Le vice-champion de motocross 2017 se lancera-t-il dans la course à Iavoloha 2018 ?

Féru de motocross, Roland Ratsiraka a participé hier à l'Enduro Sherco à Ampasimbe. Un parcours extrêmement difficile de trois heures de temps par monts et par vaux, à travers des chemins boueux et rocailleux où l'on a enregistré plusieurs abandons parmi les 40 participants.

A l'image de sa ténacité et de son endurance, celui qui portait le numéro 56 a tenu bon jusqu'au bout et terminé 16e au classement général. Ses deux fils Damien et Gerald se sont classés 3e et 4e dans leurs catégories respectives. Ils partagent la passion, le courage et l'esprit de compétition de leur père qui est habitué aux compétitions de niveau national. En plus de son titre de ministre du Tourisme, il était vice-champion de Madagascar de motocross 2017. Ministre ou pas, il a pris part aux compétitions entrant dans le cadre du championnat de Madagascar. Quoiqu'il ait manqué quelques épreuves l'année dernière, il s'était souvent classé parmi les deux premiers de sa catégorie vétéran de plus de 35 ans.

Règles du jeu. Il figurait parmi le top 13 toutes catégories confondues. Il était 13e au classement général à côté de jeunes de moins de 20 ans. Ce sportif qui est loin d'être un « has been », ne craint aucun adversaire, du moment que tous les participants respectent le règlement qui interdit entre autres, le refus de dépassement. « Il ne devrait pas non plus y avoir de passe-droit », estime-t-il. Il, c'est encore le vice-champion de motocross en 2017 qui avait participé à la course à Iavoloha en 2013. Terminant 4e au soir du premier tour. Reste à attendre s'il enfourchera de nouveau sa monture cette année. En tout cas, à l'instar du motocross, il souhaite certainement que les règles du jeu soient claires et respectées par tous les candidats. Sans exception et avec fair-play.