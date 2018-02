Madagascar: Nouvel An vietnamien - Célébration haut en couleurs !

Le Nouvel An vietnamien, célébré à l'Infinithé Ivandry samedi dernier ! Haut en couleurs, le Têt Nguyen Dan est l'occasion pour les Vietnamiens de démontrer leur reconnaissance pour les réussites de l'année qui se termine et de tourner le regard vers l'arrivée du printemps avec optimisme. Familles et amis se réunissent autour d'un grand repas pour échanger des vœux de prospérité et de bonheur.

La communauté vietnamienne malgache, avec le Consul Général honoraire du Vietnam à Madagascar Eric Ramiandrasoa Nazaraly, n'a pas manqué de célébrer ce Nouvel An lunaire, placé sous le signe du chien de Terre ou Mâu Tuât, samedi dernier autour d'un cocktail. Dans son discours, le Consul général honoraire a salué les étapes importantes franchies dans les relations bilatérales entre le Vietnam et Madagascar et souhaite beaucoup de réussite aux relations futures entre les deux pays. La célébration a été marquée par le partage du gâteau Têt.