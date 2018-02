Madagascar: Palais des Sports - Ambiance endiablée avec les légendes du « salegy »

Une ambiance de folie pour un concert mémorable ! Les légendes du « salegy » au Palais des Sports Mahamasina, hier, était l'évènement qu'il ne fallait rater sous aucun prétexte!

Roi du « salegy »? Jaojoby l'est incontestablement. Entouré de sa tribu, le chanteur entre en scène avec l'assurance d'un « Roi ». Malgré un Palais des Sports encore à moitié vide, il garde la tête haute et affiche son plus beau sourire. A ce moment unique, Jaojoby s'était effectivement préparé depuis longtemps. Le public est heureux de commencer ce moment de communion avec lui. En signe de respect à son ami et ancien ministre de la culture Tsilavina Ralaindimby parti rejoindre les étoiles, le chanteur demande une minute de silence et lui rend un hommage digne de ce nom à travers un « antsa ».

Les choses sérieuses commencent avec un « Alima », « Arô malemilemy », un « Tsy hirenireny » qui mettent tout le Palais des Sports en effervescence. Une demi-heure avec le roi su « salegy », c'était malheureusement peu, trop peu. Tout de blanc vêtu, Mily Clément succède à Jaojoby. Il garde l'ambiance sur la même ligne. Son répertoire est composé de ces titres qui l'ont propulsé au sommet. « Akory kabaro », « Tsy moramora mitady vola », « Mandrora mantsilagny » et bien sûr « Banja malalaka » sont repris en chœur et font danser les spectateurs en liesse. Dans sa robe en « lambahoany », Ninie Donie n'a rien à envier à ses prédécesseurs.

Elle assure et met le feu à la scène. Din Rotsaka n'est pas en reste. Bien qu'il ait été absent depuis un certain temps, le chanteur assure comme le pro qu'il est. Il fait monter la température d'un cran avec ses airs grâce auxquels le public l'a découvert il y a une vingtaine d'années. Le dernier et non le moindre : Tianjama, celui grâce à qui le grand public, les Tananariviens en particulier, ont découvert le « salegy », a créé la surprise. Le public le redécouvre et apprécie chaque moment de sa prestation. Il met le feu et prouve que sa place est sur le devant de la scène et non derrière. Une légende !