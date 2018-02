Madagascar: Qui sont nos hommes politiques - Johnny Ranaivoarison - « Je suis un politicien convaincu ! »

Pour Johnny Ranaivoarison, « celui qui indique le droit chemin transmet la vie ».

L'invité du jour? C'est le porte-parole du parti « Malagasy Miara-Miainga » (MMM). Il fait partie également de la treizième promotion du programme « Youth Leadership Training Program » (YLTP) de la fondation allemande « Friedrich-Ebert Stiftung » (FES).

Sur le réseau social Facebook, il est très actif. Ne pouvant tolérer aucune forme d'injustice sociale, il lui est impossible de rester bouche bée. Lui, c'est Johnny Lemriss Ranaivoarison. Actuellement, c'est le porte-parole du parti MMM. En parallèle, il est, depuis 2016, consultant-formateur en Organisation et Management. Par ailleurs, il fait partie des formateurs du programme « Tanora Manova Rasa » de la FES. Aussi participe-t-il à la rédaction d'articles politiques et/ou économiques dans la revue « Politika ».

Economiste de formation. Mais bien avant aujourd'hui, Johnny Ranaivoarison est passé par beaucoup de choses. Après avoir obtenu le diplôme de baccalauréat (série D) au Lycée Jacques Rabemananjara de Toamasina, il a choisi d'approfondir la filière Economie fondamentale au sein de l'Université de Toamasina. En 2012, il y empoche le diplôme de Licence, puis sa Maîtrise en Economie en 2013 laquelle est fondée sur « les enjeux économiques des transports routiers en milieu urbain ». En 2014, il s'offre le Master en Economie et Gestion Publique grâce au sujet de recherche étant axé sur « l'allocation des ressources de l'Etat et participation citoyenne à Madagascar ».

Démission. En 2014, Johnny Ranaivoarison était le chef de service des relations avec les services déconcentrés et le Conseil Municipal de la Commune Urbaine de Toamasina. Mais en 2015, il a démissionné de ce poste. Et pour cause : « une divergence d'opinions », lance-t-il. Il est donc devenu, à la même année, l'administrateur d'un cabinet de communication avant de travailler, en 2016, avec l'ONG Hari. Johnny Ranaivoarison se chargeait du suivi-évaluation d'un projet de l'ONG en question.

Politique. «J'ai commencé la politique en intégrant le parti MFM en 2010. J'étais le président des « Tanora MFM » à Toamasina. Puis j'ai quitté le parti en 2013 par question de principe », a-t-il confié. En 2015, Johnny Ranaivoarison est membre fondateur du Forum des Idées de Gauche à Madagascar tout en étant un simple partisan du parti MMM. En octobre 2016, il est élu Secrétaire General National de la section jeune MMM lors du Congrès national. En même temps, il est élu membre du bureau politique national du parti et est désigné porte-parole. En 2017, il est nommé responsable de la Commission Economie et Finances du MMM.

Salades vertes. Johnny Ranaivoarison, au quotidien, est un homme ouvert et apprécie les débats ayant trait à la politique, à l'économie, voire au social. A côté, c'est un grand amateur de boxe, de football et de pétanque. Et si vous devez l'inviter chez vous, préparez-lui un plat riche en fruits de mer. Il flanchera immédiatement. Et n'oubliez pas les salades vertes. « C'est un attachement à la nature », indique-t-il.