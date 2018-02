Cote d'Ivoire: Rajeunissement du parc auto - Bruits de ferrailles

Oh oui, les vieilles voitures ! Il faut règlementer tout ça. Déjà les acteurs du secteur de l'automobile ne voient pas de bon œil cette nouvelle mesure de rajeunir le parc auto.

Et pour cause ? La baisse de leurs chiffres d'affaires, pardi !

Et l'environnement alors ? Pour les volutes de fumée que l'on respire sorties des pots d'échappement ? Allonger les chiffres, c'est bien. Oh, question de santé publique ! Vous en dites quoi ? Oh oui, on n'y pense pas trop ! Et pourtant, ça endommage les poumons. La facture est salée.

Cas de cancer ? On n'ose pas évaluer les risques. De ce côté-là, il y aussi les chiffres. Alarmant ? Oh oui, l'autorité a dû regarder les choses de plus près pour annoncer des mesures de restriction. Eh ben, la santé coûte cher ! Mieux vaut prévenir que guérir. On crie à la suffocation.

Mais alors les visites techniques de ces véhicules ? A la clinique des autos, combien de personnes passent sans qu'on ne trouve rien à dire sur leurs véhicules ?

Pas légion. Eh oui, il y a toutes sortes de sauts d'obstacles pour avoir la carte de validation ! Et là, oh oui, on entre dans le jeu des négociations pour décrocher le sésame.

Les véhicules de transport ? Les conducteurs sont-ils à jour de leurs pièces ? Voilà, on cherchera longtemps à comprendre ce qui se passe dans le secteur. Propriétaires de véhicules, chauffeurs, apprentis, leur sort est lié pour être en règle avec la sécurité routière.

Quant aux véhicules de tourisme, les automobilistes crient à l'infortune. Parce qu'il n'est pas, aisé d'acheter une voiture à 10 millions. Ou plus. Avec quels salaires ? Nous dira-t-on.