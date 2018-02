Cote d'Ivoire: Secteur informel - La vulnérabilité des acteurs mis en évidence

En Côte d'Ivoire, la proportion des populations qui se consacrent aux activités liées au secteur informel, principalement celles liées à la production et la commercialisation agricole est en pleine croissance.

Cependant, ce secteur dont dépend de nombreuses familles pour leur subsistance reste fragile et ses acteurs sont confrontés à plus de difficultés que ceux du secteur formel.

C'est la conclusion d'une étude du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale menée avec l'appui du Bureau international du travail (Bit). La restitution de cette étude a eu lieu, le 23 février dernier au siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cge-ci) au Plateau.

Lors de l'atelier de restitution, Jean Claude Kouassi, le titulaire de ce portefeuille ministériel a mis en évidence la place du secteur informel dans l'économie nationale qui repose elle-même sur l'agriculture.

Il a indiqué que malgré l'effort qui est fait pour organiser les acteurs du secteur, qui sont majoritairement des femmes, ceux-ci sont confrontés encore à de nombreuses difficultés.

Ces contraintes sont entre autres, « Les ruptures temporaires de production et la sécurisation des circuits d'approvisionnement, la forte volatilité du prix d'achat et de vente des denrées alimentaires, la fragmentation spatiale des zones de production et leur faible accessibilité, les conditions précaires de transport, de stockage et d'écoulement des produits périssables et la concurrence croissante des produits alimentaires importés et des majors de la grande distribution (ouverture récente de grands centres commerciaux qui possèdent une offre en produits frais diversifiée et attractive). »

Le ministre note, par ailleurs, que le gouvernement fait de la création de l'emploi décent une priorité et c'est dans ce sens qu'il s'est engagé dans une politique de structuration du secteur informel à travers la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle qui offre de meilleures perceptives aux travailleurs, notamment en termes de rémunération et de protection sociale.

Aussi salue-t-il la tenue de l'atelier dont il espère qu'il permettra « d'identifier les dispositifs d'accompagnement adaptés à déployer au profit des acteurs concernés, dans le but d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. »

Ce qui constituera, à l'en croire, un outil d'aide à la prise de décision en vue d'une meilleure formalisation de l'économie du pays et, partant, de lutte plus efficace contre la pauvreté.