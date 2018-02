Ile Maurice: Propos sectaires - «On m'a proposé Rs 10M pour retirer ma plainte contre Soodhun», allègue Désiré Johnson

Le procès intenté à Navin Ramgoolam, Dev Jokhoo et Rampersad Sooroojebally dans l'affaire… Plus »

Cette affaire a coûté à Showkutally Soodhun son poste de vice-Premier ministre et ministre du Logement et des terres. Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, lui ayant demandé de «step down dans l'intérêt général du pays», le vendredi 10 novembre 2017.

Au dire de l'homme, un agent politique et deux autres personnes qu'il dit connaître seraient venus à sa rencontre, il y a environ deux semaines. «Ils m'ont approché. Disant avoir eu des instructions», allègue l'ancien candidat de l'élection partielle au n°18, Belle-Rose-Quatre-Bornes. Et d'ajouter que ces personnes lui auraient également proposé de s'adresser à elles s'il devait avoir besoin de quoi que ce soit.

C'est du moins ce qu'allègue Désiré Johnson. Il en a fait part, face à la presse, lors d'un rassemblement auquel ont participé des victimes de brutalités policières, le vendredi 23 février. «Dimounn inn vinn get mwa pou al tir case Soodhun, mo pa per pou dir, pé ofer mwa larzan», a raconté Désiré Johnson. Avant de préciser: «Sa pa intéres mwa.»

