Ile Maurice: Fraude à la Barclays Bank - Chandra Dip écope d'un an de prison

Un an de prison. C'est la sentence infligée à Chandra Dip, reconnu coupable de complot, suivant une fraude de Rs 2 millions à la Barclays Bank. Décision de la magistrate Renuka Dabee, siégeant en cour intermédiaire, ce lundi 26 février. Elle n'a ainsi pas pris en considération le souhait qu'il a exprimé, le jeudi 22 février, de faire des travaux d'intérêt général.

Les deux autres accusés, Chitranjun Hauroo et Mahmad Aumeerally, ont également écopé d'un an d'emprisonnement sous l'accusation de complot. Et pour celle de blanchiment d'argent, la magistrate Renuka Dabee leur a infligé six mois de prison.

Lors de la précédente audience, Chandra Dip, qui est le fils d'un haut gradé de la police, a indiqué vouloir faire des travaux d'intérêt général car son épouse est enceinte. Il avait, dans la foulée, signifié son intention d'interjeter appel. «Je maintiens mon innocence.»

Appelé à la barre, Chitranjun Hauroo, reconnu coupable sous deux accusations de blanchiment d'argent et de complot, avait, lui, indiqué qu'il est un homme marié et a un fils. Raison pour laquelle son avocat, Me Avinesh Dayal, voulait que la Cour de lui infliger une amende.

Idem pour Mahmad Aumeerally, qui souhaitait écoper d'une amende. Expliquant qu'il a ses parents âgés sous sa responsabilité.