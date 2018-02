Ile Maurice: Nomination de Namrata Teeluckdharry - «Il faut être réaliste... » dit Anishta Babooram

Le procès intenté à Navin Ramgoolam, Dev Jokhoo et Rampersad Sooroojebally dans l'affaire… Plus »

Dans mon cas, tout le monde savait que c'était ma mère qui était secrétaire générale du Parti travailliste et pas moi. Je n'ai jamais affiché mon affinité politique. Tant que possible, j'ai essayé d'être neutre.

L'époux de Namrata Teeluckdharry est un avocat renommé et il fait très souvent appel à la Commission des droits de l'homme. Attendons pour voir le résultat. De plus, à ma connaissance, Namrata Teeluckdharry affiche clairement qu'elle est du côté du gouvernement.

Toutefois, il ne faut pas oublier le fait qu'elle est l'épouse d'un député qui est dans le gouvernement, et qui est aussi un avocat réputé. Par ailleurs, elle est aussi une personne proche du pouvoir. Et la commission est supposément indépendante, neutre et loin de toute ingérence politique.

