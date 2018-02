Ile Maurice: Affaires Roches-Noires - Avocats souffrants, procès renvoyé

Le procès intenté à Navin Ramgoolam, Dev Jokhoo et Rampersad Sooroojebally dans l'affaire Roches-Noires, a été renvoyé. En cour intermédiaire, ce lundi 26 février, la poursuite, représentée par Mes Michel Ah Sen et Keshri Soochit, a demandé un renvoi étant donné que l'avocate Mohana Naidoo est souffrante.

Idem pour Me Gavin Glover, Senior Counsel, qui représente Navin Ramgoolam. Il est en effet souffrant. De ce fait, le procès a été renvoyé aux 5 et 7 mars. Lors de la prochaine comparution, les dépositions de Rampersad Sooroojebally et Dev Jokhoo seront lues en Cour, devant les magistrats Raj Seebaluck et Razia Jannoo-Jaunbocus.

Navin Ramgoolam, l'ex-directeur général du National Security Service et Deputy Commissioner of Police (DCP), Dev Jokhoo et l'ex-DCP Rampersad Sooroojebally ont été arrêtés en 2015, dans le sillage du vol commis au campement de l'ancien Premier ministre, à Roches-Noires, dans la nuit du 2 au 3 juillet 2011. Dev Jokhoo et Rampersad Sooroojebally s'étaient déplacés à Roches-Noires cette nuit-là. Ils sont tous trois accusés de complot.

Navin Ramgoolam est défendu par un panel d'avocats comprenant Mes Gavin Glover, sir Hamid Moollan et Showkut Oozeer.