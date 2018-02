Cote d'Ivoire: Rallye Côte d'Ivoire Bandama 2018 - Gary Chaynes passe la quatrième

"Je suis venu pour gagner!" En affichant clairement ses intentions, le vendredi 23 février dernier, juste avant le départ de la Super Spéciale, Gary Chaynes (Mitsubishi Evo 10) n'entend pas se laisser distancer par Soumahoro Moriféré (Mitsubishi Evo 9), quadruple vainqueur de l'épreuve.

Soixante-douze heures après, cette profession devient une réalité. Au terme des douze sections spéciales longues de 448,81 km soit 231,25 de section spéciale et 217,56 de liaison, la Team Orange franchit l'arrivée en leader. Avec un temps total de 2h21'00", l'équipage Gary ChaynesDidier Le Borgne signe une nouvelle victoire sur le Bandama, la quatrième de son pilote leader.

"Une belle victoire. On est content d'avoir réussi cette performance", déclare le vainqueur 2018 du Bandama. La première épreuve du championnat national et du championnat d'Afrique des Rallyes qui permet à Gary de revenir encore sur ses nouvelles ambitions.

"On attendait cette victoire pour mieux débuter la saison et aussi prendre un bon départ pour le Championnat d'Afrique des Rallyes. On espère que notre partenaire Orange nous aidera à réaliser ce voeu si cher de représenter les couleurs ivoiriennes.

Il ne faut pas oublier Sotici, notre partenaire naturel, toujours présent à relever les défis avec nous", ajoute-t-il. Un succès dont les fondements ont été posés, lors de la section 1. Lancé à 17h09, il met 2mn03s pour boucler les 3 km de course de la Super spéciale (4,72 km de liaison).

Le Français Stephane Peterhansel assisté de sa compagne et copilote, Andrea Peterhansel, pour sa première, réalise le second temps avec 2mn05s.

Le champion de Côte d'Ivoire 2017, Loïc Malherbe (Subaru Impreza) s'offre le troisième temps à 2 secondes du leader. Annoncé comme l'une des plus grandes chances de triomphe, Jérémie Warnia-Potisek Aurelie (SSV Yamaha) boucle la SS1 avec un retard de 24 secondes. Les jeux sont donc ouverts entre les 35 concurrents.

L'équipage Shmidt Pascal-Bruno Laborde (Mitsubishi Evo 9) s'offre même le luxe de décrocher les SS2 (Assanou) devant Gary et Soumahoro et SS3 (Dreko) devant Peterhansel (21 secondes) et Gary (27 secondes). La Team Orange reprend les choses en mains à la SS4 (route de Zambakro), avant de passer la direction à Peterhansel dans la SS5 (Abokro-Parlementaires).

Le vainqueur 2018 du Paris-Dakar prend goût sur les pistes ivoiriennes et s'offre la SS6 (Maounou Nanafouè 1). Il traine même dans son sillage Warnia à 4 secondes devant Soumahoro (6 secondes). En difficulté, Gary Chaynes concède 12 secondes, avant de tenter un retour dans la SS7 (Ouffouédiekro) remportée par la Mitsubishi Evo 9 de Soumahoro.

Déjà bien embarqué depuis la Super spé- ciale et l'étape 1A, l'équipage Chaynes-Le Borgne arrive à conserver la tête du classement général au terme de l'étape 1B à 41 secondes de Peterhansel. La Team Foul'Gas, en embuscade, prend la 3ème marche à 2mn 23s devant Warnia (3mn 59s).

Soumahoro, la trahison du cabrot L'étape 2 s'annonce tout aussi capitale pour le quatuor de tête. Alors que la Team Orange doit ménager sa machine pour les cinq sections spé- ciales restantes, les Français Peterhansel et Warnia mettent la pression sur Soumahoro.

Des dix-neuf à boucler l'étape de la veille, il ne reste que dix-huit au pointage de la SS8 (Parlementaires 2) remportée par Gary devant Peterhansel. Soumahoro accuse 15 secondes et voit son rêve de 5ème triomphe s'évaporer encore plus. Surtout que le compagnon d'Andrea reprend les commandes de la course dans la SS9 (Maounou Nanafouè 2) en brûlant 10 secondes au leader.

A partir de cet instant, Gary sonne la révolte. Face à la menace Peterhansel, il soumet sa machine sur la SS10 (Ouffouediekro 2). Un tronçon parfaitement maitrisé et enlevé en 36mn 14s devant Soumahoro, en mode remontada.

Malheureusement, ce sera le dernier vrombissement de l'Evo 9 du quadruple vainqueur du Bandama. Sur la SS11 (N'Guessankro) à 12,65 km de l'arrivée, Soumahoro casse sa boîte à vitesse. Le crabot cède, contraignant l'équipage à l'abandon.

Les espoirs de cinquième titre s'évaporent ainsi. "C'est toute l'ingratitude de notre sport. On est soumis au dictat de la mécanique", regrette Soumahoro. Un abandon dont profitent Peterhansel et Warnia dans la SS11 et la SS12 (route d'Attiegouakro) pour se positionner dans le finish.

L'équipage Gary ChaynesDidier Le Borgne, malgré une quatrième place dans la SS12 et 19 secondes de pénalité, fait une arrivée triomphale dans la capitale politique sous le regard admiratif du ministre des Sports et des Loisirs, François Amichia, du gouverneur du District de Yamoussoukro, Augustin Thiam.

Il devance sur le podium les deux SSV Yamaha pilotés par Jérémie Warnia (2h28mn07s) et Peterhansel (2h30mn28s).

La Subaru Impreza de Loïc Malherbe échoue au pied du podium avec un temps cumulé de 2h31mn58s. Marc Molinié-Aïssata Soumahoro (Mitsubishi Evo 7) occupe le 5ème rang avec un temps de 2h35mn31s.

L'équipage kenyan Piero Cannobio-Frigo Silvia (Mitsubishi Evo 9) cumule 2h39mn55s pour sa première épreuve du championnat d'Afrique.

Un circuit africain sur lequel on devrait retrouver l'équipage Maxime Abondio-Hugo Borges (10ème) sur Mitsubishi Evo 9 avec un temps de 3h25mn44s. Cissé Adama réussit à placer sa Peugeot 207 à l'arrivée.

Le pilote de la Team Hermes affiche le 15ème temps du classement final en 4h42mn57s. Lancé sur SSV Canam Maverick XS, l'équipage Daniel Assaf-Helen Bergounioux offre une 9ème place à la Team Cacomiaf (2h56mn10s).