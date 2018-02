Cote d'Ivoire: SIA de Paris - Adjoumani fait commandeur du mérite agricole français

Bien avant cette cérémonie, le ministre des Ressources animales et halieutiques a participé à la table-ronde organisée par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, sur les états généraux de l'alimentation et qui avait pour thème : « Création et répartition de valeur de l'alimentation dans les filières agricoles ».

Donc cette distinction, je l'a dédie à mes chefs qui m'ont fait confiance et qui m'ont autorisé à venir à ce salon », a indiqué Adjoumani. Qui a offert des présents (pagne Kita, sandales traditionnelles et un tableau) au ministre français.

L a Côte d'Ivoire a été honorée le 26 février dernier à Paris. En effet, en prélude à la 54ème édition du salon international de l'agriculture de Paris. Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation français a distingué le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kouassi Adjoumani.

