Cote d'Ivoire: Hamed Bakayoko échange avec son homologue portugais

En réaction, Hamed Bakayoko a dit toute son admiration devant les performances et les qualités techniques du navire. A noter, le chef d'état-major de la marine, Djakaridja Konaté et plusieurs proches collaborateurs du ministre d'Etat étaient aux côtés de leur patron.

C'est pourquoi, à son cabinet, son homologue et lui ont procédé, en présence de hauts gradés des marines des deux pays, à la signature d'un protocole de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Portugal.

Quant à l'excellence de cette fraternité entre les peuples ivoirien et portugais, le premier responsable de la Défense ivoirienne s'est réjoui de l'accueil fraternel réservé au président de la République, Alassane Ouattara, lors de son séjour des 13 et 14 septembre dernier au Portugal.

Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Portugal sont au beau fixe. Elles se veulent de plus en plus excellentes, à tel point que le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko a reçu, samedi dernier à son cabinet au Plateau, son homologue portugais, José Alberto Azeredo Lopes, en visite de travail de 48 heures à Abidjan.

