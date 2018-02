Rwanda: Le HCR appelle au calme et à la retenue après des manifestations dans un camp de réfugiés

Le Rwanda accueille plus de 173.000 réfugiés dans six camps, y compris à Kiziba, où des réfugiés congolais vivent depuis plus de 20 ans.

De son côté, le PAM met en garde contre d'éventuelles réductions de rations plus importantes si les besoins mensuels de 2,5 millions de dollars ne sont pas satisfaits. Les réductions prolongées de rations mettraient gravement en péril la sécurité alimentaire et les besoins nutritionnels des réfugiés, qui dépendent de cette aide.

Le HCR exhorte les réfugiés à respecter les lois locales et à exprimer leurs doléances par le dialogue, tout en appelant les autorités à gérer la situation avec calme et retenue.

Le camp de réfugiés de Kiziba au Rwanda est situé dans le district de Karongi, dans l'ouest du pays. Il accueille plus de 17.000 réfugiés de la République démocratique du Congo, dont 77% environ sont des femmes et des enfants. Les réfugiés qui protestaient se seraient déclarés mécontents de la réduction de l'aide alimentaire.

