Mozambique: Tournoi de Basketball de Maputo - Les lions s'imposent aux forceps et arrachent la première place

Surpris la veille par la Côte d'Ivoire, les Lions ont dû rehausser le rythme pour arracher un deuxième succés qui a failli les échapper après une timide et poussive entame de rencontre. Les Lions engagent la manche retour dans un autre tournoi qui sera disputé à Dakar ou à Abidjan.

Surpris lors du deuxième match qui l'a opposé, la veille aux Eléphants de la Côte d'Ivoire (67-60), les Lions ont bouclé le parcours en s'imposant sur la marque de (60-52).

Amputés de son scoreur Mohamed Faye et de son pivot Hamady Ndiaye, blessés, les Lions ont dû rehausser le rythme pour remporter une rencontre qui était partie pour les échapper suite à une entame de rencontre des plus piteuses.

Dépassée d'entrée par le rythme imposé par leurs adversaires, l'équipe de Abdourahmane Ndiaye «Adidas» bafouille son basket et reste vite dans les starting block. Après 7 minutes, ils encaissent un (0-12) et bouclent le premier quart temps avecun retard de 13 points (5-18).

En musclant sa défense, les Lions pallient toutefois cette faillite du jeu intérieur et trouvent la bonnee carburation.

Le Sénégal s'adosse sur la force de pénétration, l'adresse de Lamine Samb et surtout sur la bonne présence de Alces Badji sous le cercle pour grignoter son retrard (22-29.9e) et talonner leur adversaire à la pause (24-32).

Au retour sur le parquet, le Sénégal qui muscle sa défense met la pression sur l'équipe mozambicaine.

Ce qui aura un écho favorable au chronoscore puisque le Sénégal réussit à faire la jonction grâce à un tir primé de Lamine Samb (32-32.4e). Il prendra ensuite et pour la première fois un court avantage (38-36.5e).

Les coéquipiers de Ismael Junior et de l'excellent pointeur Matos resteront au contact des Sénégalais et parvienent à prendre une courte avance au terme du 3e quart temps (39-41). Ce qui ouvre à un dernier acte disputé et plein de suspense. Dans le chassé croisé qui s'installe au score, les Lions ne tardent pas à se détacher.

Grâce à l'adresse retrouvée de son meneur Xane d'Almeida sur les tirs primés et la bonne présence de Youssou Ndoye dans la raquette, les Lions prennent un ascendant et portent l'écart à plus 7 points (56-49. 9e).

C'est sans doute un tournant décisif de la rencontre. Pour les dernières possessions, les hommes de Abdourahmane Ndiaye «Adidas» ont le bon bout. Ils se feront fort de préserver cette avance et de s'imposer sur la marque de (60 à 52).

Le Sénégal fait l'essentiel. Avec deux victoires, il termine à la première place de la poule D du tournoi de Maputo éliminatoires de la Coupe du monde avec 5 points. Le pays hôte termine à la deuxiéme place devant et la Centrafrique qui a ravi la 3e place à la Cote d'Ivoire qu'elle a coiffé sur la marque de (62-63).

Ce sont les trois premières équipes à l'issue de la deuxième manche, prévue en juin à Dakar ou Abidjan, qui sont qualifiées pour la seconde phase. Une phase où les cinq meilleures équipes se qualifieront pour Chine 2019.