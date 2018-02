Madagascar: Ambodin'Isotry - Arrestation massive durant l'opération coup de poing de la police

Les suspects sont, selon les informations émanant de la police, des voleurs à la tire dans le quartier d'Antohomadinika (IVO, 3G Hangar), Ambodin'Isotry, Andranomanalina et Bazar Ma. Parieurs au « Baby foot », ils s'adonnent à cet acte de banditisme lorsqu'ils perdent au jeu. La police a également arrêté la femme propriétaire de l'endroit où s'étaient cachés les suspects. Toujours dans le cadre de cette opération coup de poing, la police a procédé au contrôle de la situation des passants durant ce week-end. Ainsi, 12 personnes en situation douteuse ont été arrêtées et amenées au commissariat pour examen. Pour la continuité de cette action, la police affirme souhaiter la collaboration de tout un chacun notamment en matière de renseignement dont la confidentialité sera assurée.

Tentative de corruption. Le cas a beaucoup surpris les policiers. La nuit du samedi 25 février, trois hommes ont été surpris en train de fumer du cannabis en cachette dans un couloir dans le « fokontany » d'Antohomadinika IVO. Les hommes en treillis en patrouille dans le quartier ont décidé de s'en prendre à eux après avoir remarqué que la lampe électrique illuminant ce couloir s'est subitement éteinte quand ils s'apprêtaient à y passer. La fouille effectuée sur ces hommes a permis de saisir une somme de 800 000 ariary. Non seulement, l'origine de cet argent est suspecte, mais ces individus ont tenté de s'en servir pour amadouer les policiers. L'après-midi du 24 février, des policiers effectuant une ronde dans les bas quartiers réputés pour être les lieux de cachette des bandits ont arrêté six jeunes.

L'attaque a eu lieu samedi vers deux heures du matin. Alertés, des policiers sont descendus sur place pour ratisser la zone. Deux des malfaiteurs ont été appréhendés après une course poursuite dans les ruelles du quartier. L'un d'entre eux est le receleur des objets volés qui ont été découverts dans son domicile. L'enquête a révélé qu'ils étaient sept à avoirperpétré ce cambriolage. La nuit du samedi 24 février, une femme soupçonnée de fabrication et d'émission de faux billets de banque a été arrêtée dans le secteur dit R+5 du côté d'Ambodin'Isotry.

Ainsi, les policiers du commissariat du IVe Arrondissement de la Sécurité publique à Isotry (CSP4) ont décidé de mener une « opération coup de poing » dans ces quartiers durant le week-end dernier. Cette initiative a déjà porté ses fruits, car depuis vendredi jusqu'à hier, 22 individus dont des voleurs à la tire, des cambrioleurs, des receleurs d'objets volés, un émissaire de faux billets de banque, et des fumeurs de cannabis ont été arrêtés. Le vendredi 23 février, la descente inopinée des policiers à l'arrêt de bus près de la gare routière d'Ambatondrazaka à Antohomadinika a permis de surprendre six voleurs à la tire enflagrant délit. Déférés au Parquet du tribunal le lendemain, cinq ont été placés sous mandat de dépôt et le sixième a bénéficié d'une liberté provisoire. Le 24 février, deux personnes impliquées dans le cambriolage d'un cyber-café à Ambodin'Isotry (Aigle noir) ont été arrêtés.

En cette période de pluie et de délestage à répétition ainsi qu'à l'approche de la fête pascale, les malfaiteurs font rage dans les quartiers réputés zones rouges comme Ambodin'Isotry, Antohomadinika IVO, Andranomanalina et Bazar Ma.

