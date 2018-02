Madagascar: Présidence - Tsilavina Ralaindimby s'est éteint

3 mois avant sa mort, Tsilavina Ralaindimby citait un poème de Randza Zanamihoatra sur le cours inexorable de la vie et de la mort...

Un grand homme est parti, « lavo ny andrarezina »comme on le dit en malgache. Tsilavina Ralaindimby, Raintsi pour les intimes et ceux qui ont eu la chance de le côtoyer est parti rejoindre le firmament hier aux aurores.

Un grand homme, Raintsi l'a toujours été, autant pour sa grandeur d'âme doublée de simplicité et son charisme que pour ses réalisations dans les domaines socioculturels, artistiques et politiques, car Tsilavina Ralaindimby était aussi le Directeur de la Communication de la Présidence de la République de Madagascar depuis novembre 2014 et Ministre de la Communication en 1993. Bien avant, il était déjà un ténor de l'audiovisuel, journaliste, réalisateur de documentaires et de projets cherchant à valoriser la culture malgache et Madagascar dont il était si fier et duquel il croyait à un avenir radieux, malgré une réalité peu encourageante.

Par ailleurs, amoureux et amateur d'art il avait également un flair incomparable pour dénicher et valoriser les talents artistiques, beaucoup de grands noms du milieu artistique et journalistique et même politique le considèrent comme leur mentor, leur ami, leur grand frère, pour ne citer que Rossy ou encore Silo qui reconnaissent sa passion , sa créativité et aussi son perfectionnisme. Ceci pour dire que les hommages ont fusé sur les réseaux sociaux. Il était également responsable de la communication des Jeux des îles en 1990.

En digne habitant d'Antsahatsiroa nous lui devons, entre autres, l'existence des « Jomak'Ampama » et leur « sôva » percutant. Il avait encore beaucoup de projets en cours, mais le destin en a décidé autrement. Malgré ses 72 ans, ce « olo be » qui assumait pleinement autant ses joies de vie et ses choix professionnels respirait la jeunesse et l'optimisme, un bon vivant ! Il est parti rejoindre à sept ans d'intervalle, son frère d'âme de toujours Elie Rajaonarison, SG du ministère de la Communication, du temps où il en était ministre. Qui le succèdera à la Direction de la Communication de la Présidence ? Midi Madagasikara présente ses condoléances à toute la famille.