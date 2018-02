Afrique: L'accord de siège du Fonds monétaire africain signé le 5 mars prochain à Yaoundé

Malgré cet obstacle, le Commissaire aux Affaires Economiques de la Commission de l’UA pense que le retard de signatures et de ratification de la part des états membres n’empêche pas à l’ABCA de renforcer son Association par l’organisation de réunions périodiques, de symposiums pour échanger des idées, partager les expériences et mettre en œuvre le projet commun de « la convergence macroéconomique ».

Pour M. Harison, ce qui est important à noter c’est que de nombreuses économies africaines sont plus résilientes et mieux placées pour faire face aux conditions extérieures difficiles.

Pour avancer davantage dans la mise en place des Institutions Financières, instruments indispensables pour garantir l’autonomie financière et renforcer la résilience économique, M. Harison lance un appel vibrant à l’ABCA afin de l’inviter à s’associer au processus de sensibilisation auprès des Etats et gouvernements respectifs pour signer et ratifier les différents textes d’application des décisions du Continent.

Le Commissaire aux Affaires Economiques de l’UA ajoute que, parallèlement à ces efforts, qui vont certainement s’amplifier dans le temps, la Commission voudrait compter sur la profonde coopération de l’ABCA pour amener la région Afrique australe à rejoindre le plus rapidement possible le processus de la création de la monnaie unique africaine.

