Guinée: Le pays paralysé par des mouvements de grève

Les mots d'ordres des grévistes ont été largement suivis à Conakry et dans certaines régions du pays. On a constaté cela par la fermeture des boutiques sur la route le prince, l'axe Hamdallaye-Bambeto.

La collective mobilisation citoyenne pour sauver l'école guinéenne, c'est pour la reprise du chemin de l'école qui a perduré depuis plus de semaines et l'opposition aussi, a lancé le mot d'ordre d'une ville morte pour contester les résultats provisoires des communales du 04 février dernier proclamés par la CENI.

Avant la fin de la semaine dernière, c'est l'Union Syndicale des Travailleurs de Guinée (l'USTG), le Syndicat Libre des enseignants et Chercheurs de Guinée (SLECG), le collectif Mobilisation citoyenne pour sauver l'école guinéenne et l'opposition guinéenne qui ont décidés de commencer une grève à partir de ce lundi.

Ces mots d'ordres ont été largement suivis dans la capitale Conakry et des régions du pays. Des écoles, des boutiques et magasins sont fermés. La circulation est paralysée dans plusieurs endroits.

