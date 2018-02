Angola: Le Président de la République à Saurimo pour l'ouverture de l'année académique

Luanda — Le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, est arrivé lundi matin à Saurimo, Lunda sul, pour présider l'ouverture de l'année académique 2018/2019.

Débarquer sur le chantier où se construit actuellement le futur Hôpital Général de Saurimo, au quartier Candembe, pour voir le déroulement de ces travaux, est aussi l'un des objectifs de cette visite, précise un Communiqué de la Maison Civile du Président de la République dont copie est parvenue dimanche à l'Angop.

Selon le ministère de l'Enseignement supérieur, 138.418 places vacantes ont été mises à la disposition des étudiants sur toute l'étendue du territoire national.

Cette source indique que le nombre de places vacantes est monté à 27.332, s'ajoutant aux 111.086 de l'Année académique antérieure.

L'Angola détient 72 institutions d'Enseignement supérieur dont 48 privées.

L'Ecole Supérieure Polytechnique et l'Institut Supérieur Polytechnique « Lusiada", situés dans la ville de Saurimo, figurent parmi les institutions du sous système d'Enseignement supérieur en service dans la province diamantifère de Lunda Sul, à l'Est du pays.

Pour réduire graduellement les asymétries entre les 18 provinces du pays, sept régions académiques ont été constituées, notamment l'Université Agostinho Neto (Luanda et Bengo), 11 de Novembro (Cabinda et Zaire) et José Eduardo dos Santos (Huambo, Bié et Moxico).

L'Université Mandume (Huíla, Namibe, Cuando Cubango et Cunene), Kimpa Vita (Uíge et Cuanza Norte), Lueji A'Nkonda (Lunda Norte, Lunda Sul et Malanje) et l'Université Katyavala Buila (Benguela et Cuanza Sul) font également partie des régions académiques de l'Angola.