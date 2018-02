Angola: Prise des mesures préventives dans la lutte contre la gale

Trois morts et quatre blessés, tel est le bilan d'un accident survenu, ce week-end, sur la Route Nationale 140,… Plus »

Commentant la situation de la malaria et du choléra dans le pays, Sílvia Lutucuta, a indiqué qu'elle était préoccupante. Et la même maladie a touché les provinces de Uíge, Cuanza Sul, Luanda, Benguela Huambo, Bié et Cuando Cubango.

"Les techniciens de santé de Lunda Sul doivent poursuivre les actions de sensibilisation et d'éducation des patients ainsi que l'humanisation pour un traitement avec dignité », a-t-elle dit, ajoutant que cette épidémie dans la ville est récurrente, d'où il faut chercher les causes pour résoudre ce problème.

La gouvernante a rappelé que la gale était une maladie qui se contamine très rapidement lorsque le parasite dépose ses œufs sur la peau de l'être humain provoquant des démangeaisons et des ecchymoses, atteignant les orteils, les mains, les poignets, les aisselles et mêmes les organes génitaux.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.