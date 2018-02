Congo-Kinshasa: Uvira - Un réseau de journalistes pour promouvoir les droits de l'Homme

Initier et étendre les activités de renforcement des capacités dans le domaine des droits de l'homme à l'ensemble des organes de presse des territoires d'Uvira et de Fizi;

Au cours des échanges, les journalistes ont bien accueilli la création de ce cadre de travail et beaucoup insisté sur le rapprochement avec les autres partenaires tels que les services étatiques, les services des forces de l'ordre et de sécurité. La présence à cette rencontre des représentants des sections des affaires politiques et de la police des Nations Unies a permis d'élargir le cadre des discussions autour du pilier principal du mandat de la MONUSCO, c'est-à-dire la protection des populations civiles.

Apres avoir expliqué la nécessité pour les journalistes de comprendre et de maitriser le langage relatif à la matière sensible des droits de l'homme, il a été question de constituer un noyau de journalistes qui vont recevoir la formation pour ensuite la restituer à leurs confrères.

La matière "droits de l'homme", avec toute sa sensibilité, mérite d'être abordée avec un minimum de connaissances en termes de qualification des crimes, mais aussi et surtout quand il s'agit des instruments nationaux et internationaux sur ces questions. C'est en ces termes que le représentant du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme (BCNUDH) à Uvira, Bertin Ory, a abordé la rencontre avec les journalistes d'Uvira.

Uvira, le 26 février 2018 - Former un groupe de professionnels des medias locaux pour mieux aborder les questions de droits de l'homme et de protection des populations : c'est l'objectif de la rencontre organisée par les sections des droits de l'homme et de l'information publique à Uvira (Sud-Kivu) à l'intention des représentants des medias.

