Congo-Kinshasa: Uvira - Le quartier de Kavimvira doté d'un bâtiment administratif

Le représentant de la MONUSCO Uvira, en remettant les clés du bâtiment aux autorités congolaises, après une visite guidée, a beaucoup insisté sur l'utilisation rationnelle de ce joyau et surtout son entretien pour que les générations actuelles et futures puissent en jouir.

En créant ces bonnes conditions de fonctionnement des services de l'Etat, renforçant ainsi l'autorité de l'Etat et le rapprochement de l'administration des administrés, la MONUSCO s'appuie sur son pilier de consolidation de l'Etat de droit et de la protection des populations.

Situé au nord-est d'Uvira, le quartier de Kavimvira, qui jouxte la frontière de la RDC et le Burundi, connait depuis un temps un accroissement rapide de sa population et des activités socioéconomiques. C'est donc pour accompagner les autorités locales de Kavimvira que la MONUSCO, dont le quartier général s'y trouve, a eu l'oreille attentive à la demande de ces dernières d'ériger ce bâtiment qui servira également à la jeunesse.

