Seychelles: Une forte opposition pour une base militaire indienne aux Seychelles lors d'une réunion publique

La réunion est la première d'une série de réunions publiques régionales organisées par le gouvernement. Barry Faure a déclaré que "la plupart des questions posées aujourd'hui ont obtenu une réponse. Alors que certains doutes ont été clarifiés et des informations ont été données, certains participants ont appelé à la tenue d'un référendum. Ceci, ainsi que d'autres points et préoccupations soulevés seront présentés au gouvernement. "

Jean-Marc Lablache a déclaré à la SNA qu'il manquait beaucoup d'informations dans la proposition. "Nous ne sommes toujours pas éclairés sur la taille et le type d'installation. Nous ne sommes pas certains du coût, car cela dépendra du type et de la taille des installations. "

Didier Dogley, ministre de l'environnement, du changement climatique et de l'énergie, Barry Faure, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Frank Ally, procureur général, ainsi que Michael Rosette et Leslie Benoiton, deux représentants des Forces de défense populaires des Seychelles (SPDF) ont dirigé la réunion.

