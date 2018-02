Afrique de l'Ouest: 700.000 personnes demeurent toujours apatrides

Notons que l'Afrique de l'Ouest est devenue, en mai 2017, la première région au monde à adopter un plan d'actions contraignant, par lequel les Etats membres de la CEDEAO s'engagent à mettre fin à l'apatridie. Dans ce contexte, les Etats ont aussi pris l'engagement d'appuyer l'adoption du projet de Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples sur le droit à la nationalité et l'éradication de l'apatridie en Afrique.

Si l'on tient compte de la Déclaration d'Abidjan, l'Afrique de l'Ouest a donc encore sept ans devant elle pour éradiquer l'apatridie. « S'il est vrai que nous sommes sur le bon chemin pour atteindre cet objectif, nous devons, cependant, maintenir le rythme pour nous assurer que tout le monde dans la région ait accès à une nationalité », a souligné Lucie Gagne. « Cela signifie, améliorer l'identification des personnes apatrides et accompagner les changements de législations pour assurer leur protection, ainsi que réduire et prévenir les cas d'apatridie », a-t-elle expliqué.

Depuis quelque temps, l'agence onusienne travaille en étroite collaboration avec les gouvernements ouest-africains, afin de mettre en œuvre les mesures de la Déclaration d'Abidjan, y compris l'amélioration des données quantitatives et qualitatives sur la population apatride. Elle a également concentré ses efforts sur le plaidoyer auprès des pays pour qu'ils accèdent aux conventions internationales sur l'apatridie et harmonisent leurs législations nationales avec les normes internationales.

