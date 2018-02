Congo-Brazzaville: Formation professionnelle - L'Ecole des mines et de la métallurgie de Moanda présente ses offres au Congo

Fruit du partenariat public-privé entre l'Etat gabonais et le groupe minier, ERAMET, à travers sa filiale exploitant du manganèse dans le pays, l'Ecole des mines et de la métallurgie de Moanda (E3MG) pourrait accueillir, dès cette année, des diplômés congolais.

Une délégation de cette école conduite par son directeur, Etienne Mvoula, a présenté le 23 février à Brazzaville ses offres au ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean Richard Itoua. Un partenariat est en vue entre cet établissement d'application et le ministère congolais en charge de l'Enseignement supérieur. « L'objectif de notre visite à Brazzaville est de rendre cet établissement sous -régional. Donc, offrir la possibilité aux étudiants de la sous-région d'accéder à cette école pour former des gens, des techniciens opérationnels », a expliqué le directeur de l'E3MG, Etienne Mvoula, précisant que cette école ne venait pas en concurrence avec les universités scientifiques mais plutôt en complément.

Inaugurée le 6 juin 2016, cette école, implantée dans la province du Haut-Ogooué, est, d'après son directeur, le pont sinon l'interface entre le monde universitaire et le monde professionnel. Car on y forme des techniciens pour avoir la licence professionnelle sur une durée de douze mois et des ingénieurs de spécialité mines et métallurgie sur une durée de dix-huit mois. L'objectif à terme est de former des techniciens supérieurs et des ingénieurs susceptibles d'être recrutés par les entreprises implantées dans le pays.

Directeur de la coopération au ministère de l'Enseignement supérieur, Léon Woumbo Matoumona, pense que cette école de formation qualifiante qui conduit les jeunes vers l'emploi est la bienvenue au Congo. « C'est une école des mines et de la métallurgie, vous savez que notre pays a beaucoup de projets dans le secteur des mines et nous ne disposons pas des qualifications dans ce domaine. Nos étudiants peuvent y entrer facilement mais c'est sur concours parce que c'est beaucoup plus une élite qui est recherchée dans ce domaine », s'est-il réjoui.

Selon lui, les deux parties envisagent de signer un partenariat afin de permettre au Congo de placer un maximum d'étudiants dans cette école. Interrogé sur les dates de concours d'entrée à cette école, le directeur de la coopération a indiqué que le tout était suspendu à la tenue du conseil d'administration de cet établissement. C'est à l'issue de cette rencontre que la direction de l'école communiquera les dates du concours d'ici à la fin du mois de mars.