Togo: Sun Do, champion au classement par équipe !

Si l'année 2017 a pris fin depuis déjà presque deux mois, c'est hier dimanche, qu'elle est effectivement rentrée dans l'histoire au niveau de la Fédération togolaise de Taekwondo (FTTK). Et pour cause, et en guise de rattrapage, il se disputait sur les tartans du terrain couvert de Basketball du Stade Omnisports de Lomé, l'édition 2017 du Championnat national de Taekwondo.

Bien que n'ayant pas obtenu le concours financier de l'Etat, cette compétition a été grandiose et a réuni pour l'occasion, dans les Catégories olympiques Senior Hommes (-58kg, -68kg, -80kg, +80kg) et Dames (-49kg, -57kg, -67kg, +67kg), plus de 170 athlètes venus des 39 clubs de Lomé, Adéta, Aného, Atakpamé, Dapaong, Kara, Kpalimé.

A l'heure du bilan, le président de la FTTK, Franck Eyii Klutsè s'est réjoui du niveau. « Le niveau a été assez bien, malgré qu'il n'y a pas eu d'activités l'année dernière », a déclaré le premier responsable de cette instance nationale de Taekwondo. Au-delà du sentiment de « joie » mélangé de « tristesse » qui s'est emparé de sa personne, faute d'accompagnement de l'Etat, au terme de cette nouvelle organisation, il a salué le courage et la disponibilité affichée par les membres de son équipe et autres cadres de cette fédération qui y ont mis des leurs, ensemble avec deux sociétés partenaires, pour faire de cette organisation une réussite. Malgré tout, M. Klutsè a promis que le championnat national de cette année 2018 aura lieu dans le courant du mois de septembre, ceci afin de respecter l'engagement pris vis-à-vis des électeurs quand il prenait les rênes de cette fédération, il y a sept ans.

Au terme de la compétition, les meilleurs athlètes et les meilleurs clubs ont été primés. On retiendra entre autre au classement général par équipe que c'est Sun Do qui est monté sur la plus haute marche du podium. Ses dauphins sont Tigres Noires et Thoni arrivés respectivement 2ème et 3ème.

Tableau des récompenses

Classement général par équipe

1er Sun do 11 pts

2ème Tigres noires

3ème Thoni

Trophée Révélation : Adeta Tkd club

Trophée Espoir : Dapaong Tkd club

Trophée combativité : Université de Kara Tkd club

Trophée Fair play : Thoni club

Meilleur combattant homme : EZIAN Hippolyte

Meilleur combattant dame : Moussa Sako

Meilleur athlète de la compétition : Denis Aziakonou

49kg

1ère Moussa Sako (Furious fighters)

2ème TCHALA Virginie (Université Kara)

3ème Fiagbe Sandrine (Intelligent fighters)

57kg

1ère Eklou SOFONKE (Sun do)

2ème EZIAN (Héro)

3ème Lessivage (Héro)

67kg

1ère Gbagbati (Gazelle)

2ème Rihila Algoubass (Cobra)

3ème Panaboko Romaine (Lotus)

+67kg

1ère Tcharie Aboua ( Intelligent fighters)

2ème DJAKE Céline (Université de Kara)