Afrique de l'Ouest: L'avenir du lac Tchad au cœur d'une conférence internationale au Nigeria

L'objectif second est d'élaborer un plan d'action détaillé pour préserver le lac de sa disparition. D'ores et déjà, les Nations unies se sont engagées à financer des programmes de recherche et de conservation pour 6,5 millions de dollars soit plus de 5 millions d'euros.

Pendant trois jours, experts scientifiques, politiques et investisseurs du monde entier tenteront de mettre en route un plan de « sauvetage » de cet espace menacé par la sécheresse et l'insécurité.

Une conférence pour le lac Tchad s'ouvre ce lundi 26 février à Abuja au Nigeria pour trois jours. Ce lac, bordé par 4 pays, le Tchad, le Niger, le Nigeria et le Cameroun est au centre de multiples enjeux, à la fois environnementaux, économiques, politiques et sécuritaires, puisque c'est également devenu une base de repli des terroristes de Boko Haram. L'objectif est donc de lancer un projet de préservation de la région.

