Sud-Soudan: L'ONU rappelle des policiers accusés d'exploitation sexuelle

Plus de quarante officiers militaires sud-soudanais sont accusés par une commission de l'ONU pour les droits de… Plus »

Quarante allégations d'exploitation et d'abus sexuels pour toutes les entités des Nations unies ont été recensées entre octobre et décembre derniers. « Cela ne reflète pas la conduite de notre personnel », a souligné le porte-parole de l'ONU.

Une enquête interne a été ouverte par le Bureau des services du contrôle, une institution indépendante. L'affaire est remontée jusqu'au siège de New York. Ce week-end, les 46 Ghanéens ont été retirés de Wau et envoyés à Juba, où ils sont confinés indique la Minuss.

