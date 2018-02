Cote d'Ivoire: Bouaké/Reconstruction du marché central - Le début des travaux annoncé pour début 2019

Le directeur du développement local, par ailleurs, responsable des projets du Contrat de désendettement et de développement (C2d) pour le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, Raphaël Gbala Gnato, a affirmé que les études sont bien avancées. « Nous pensons que d'ici début 2019, les travaux de reconstruction de ce marché débuteront», a-t-il soutenu.

« Le recrutement des bureaux d'études a pris un peu de temps mais toutes les équipes sont maintenant à l'œuvre et chacun fait ses efforts pour que les travaux commencent le plus vite possible », a-t-il reconnu.

Guillaume Graff a même été plus rassurant en affirmant que «le projet de reconstruction du marché central de Bouaké est sur les rails avec un début des travaux entre la fin de l'année 2018 et le début de l'année 2019 ».

Il a fait cette déclaration à l'issue d'une réunion sur la reconstruction du marché central de Bouaké qui a eu lieu, jeudi dernier, à la salle de conférences de la mairie (ex-Onuci), entre la mairie de Bouaké, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et l'Agence française de développement.

