Ile Maurice: Metro Express - L'appel d'offres pour la construction du terminal urbain lancé

Après l'exercice de présélection et d'évaluation, le ministère s'attend à ce que le soumissionnaire fasse une présentation de son projet avec, non seulement, le design mais aussi le montage financier et le business plan en vue d'obtenir l'aval final.

En revanche, le soumissionnaire obtiendra un lopin de 6 arpents à bail pour une durée de 60 ans. Le montant annuel du loyer s'élèvera à Rs 1 million par arpent. Le ministère des Infrastructures précise également qu'en sus du terminal urbain, du complexe commercial et de l'aire de stationnement, le soumissionnaire retenu devra s'acquitter de la création d'un espace dédié pour quelques 1 200 commerçants. Il devra aussi prévoir à la construction d'un poste de police et d'une caserne de pompiers.

Ce développement infrastructurel, indique le ministère, se fera sur une «design, finance, build, operate and maintain basis». Précision importante : le gouvernement ne participera pas du tout au financement du projet. Le soumissionnaire choisi devra ainsi s'acquitter des coûts comprenant «design, engineering, construction, operations and management».

