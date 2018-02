Mali: L'Etat malien mise sur les ressources domestiques pour financier son développement

L'année 2018 s'annonce cruciale pour l'Etat malien qui a décliné une kyrielle d'action à mener dans le cadre du développement économique et financier du pays. Un défi qu'il compte relever d'abord par la mobilisation des ressources propres avant de se retourner vers les Partenaires techniques et financiers (Ptf).

Interpellé sur la question de savoir où l'Etat malien compte trouve les ressources pour financer ses nombreuses actions de développement, le ministre en charge de l'économie et des finances mise d'abord sur les ressources mobilisées en interne à travers les recettes fiscales et douanières qui ont connu une augmentation de plus de 50 % depuis l'année 2013.

M. Boubou Cissé qui s'exprimait dans les colonnes de nos confrères français du journal L'Opinion, brandit, ainsi les tendances financières de postes clés qui font office de mamelles de l'économie. C'est à l'image des cours de l'or et du coton, qui assurent 80 % de nos recettes d'exportation, qui se portent bien.

A cela, il ajoute la récolte cotonnière qui, d'après lui, devrait atteindre un record à 707 000 tonnes, faisant ainsi du Mali le premier producteur en Afrique au sud du Sahara.

L'argentier de l'Etat du Mali affirme que la production aurifère, avec 48 tonnes extraites, est en hausse. Avant de confier qu'une grande société canadienne, B2Gold, à découvert la plus grande mine d'or de la sous-région, à Foula, près de la grande ville de Kayes.

Ce qui, d'après lui, va permettre d'avoir des ressources additionnelles et d'accroître les investissements du pays dans l'agriculture (15 % du budget) et dans les infrastructures routières et énergétiques.

Pour lui, la priorité va au désenclavement de certaines zones comme Sa diola, Ségou, Sevré. Avant de décliner une certaine volonté politique afficher avec plus de 42 % des investissements qui proviennent du budget de l'État.

« Nous espérons avoir une croissance de plus de 6 % en 2018 contre 5,6 % en 2017 », avance-t-il avec beaucoup d'espoir.