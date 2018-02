Moussa Traoré, le chargé de suivi du financier à la Direction Nationale du Trésor et de la… Plus »

Le taux de croissance est passé de 5,8% en 2016 à 5,3% en 2017 et il est attendu à 5%, en 2018. Cela grâce à la maîtrise de l'inflation, du budget, du respect des critères fixés par le FMI et surtout d'une mobilisation importante des recettes.

En dehors du Nigeria et de l'Afrique du Sud, la croissance moyenne devrait se situer entre à 4,4 en 2017 et se hisser à 5,1 en 2018 et 2019. En définitive, la croissance est en dessous de la population. Ce qui est une source d'inquiétude du côté du FMI, car estime-t-il, cela n'est pas bon.

En termes de perspectives, la croissance devrait continuer de se redresser et atteindre 3,4% en 2018, mais la dynamique est faible et en 2019, le taux devrait se situer nettement en dessous des tendances passées, selon le conférencier.

La cause de ces ralentissements est liée à la chute des cours des matières premières. Et cela pèse également sur les perspectives de croissance pour les pays exportateurs des produits de base.

