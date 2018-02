Afrique: Faut-il prendre des suppléments de vitamines et de minéraux pour être en bonne santé?

Caroline Paré : Et finalement, qu'en est-il des compléments en vitamines et minéraux à destination des personnes âgées ?

Enfin chez l'enfant on distingue deux phases. Lorsque l'enfant est allaité, il est nécessaire de supplémenter en vitamine D car la synthèse de cette vitamine nécessite une exposition au soleil et qu'i est risqué d'exposer directement la peau des petits bébés au soleil pour éviter tous risques de cancers.

Pendant la phase d'allaitement : on recommande les mêmes supplémentations en folate et en fer. Celles-ci sont surtout nécessaires au démarrage de l'allaitement pour reconstituer les réserves de la mère.

Durant la grossesse, il est important que la mère puisse fournir au bébé toutes les vitamines et les minéraux dont il a besoin pour son développement. Ainsi, on recommande une supplémentation :

Caroline Paré : Qu'en est-il des compléments en vitamines et minéraux à destination des femmes enceintes, des femmes allaitantes et des enfants ?

Caroline Paré : Il existe pourtant de plus en plus de suppléments qui sont vendues pour améliorer la mémoire des personnes en pleine ?

Si l'on s'intéresse aux adolescents et aux adultes qui sont en pleine santé sans présenter de situations spécifiques les suppléments en vitamines et minéraux ne sont pas nécessaires à condition d'adopter une alimentation équilibrée et diversifiée, respectant la recommandation de 5 portions de fruits et légumes par jour, qui va permettre de couvrir pleinement les besoins de notre organisme en vitamines et minéraux.

La réponse va dépendre de la population à laquelle on s'adresse. En effet, les recommandations vont varier si l'on parle des adolescents et des adultes jusqu'à 65 ans ou si l'on parle des femmes enceintes, des bébés ou encore des personnes âgées.

La chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Cette semaine, il nous parle des suppléments de vitamines et de minéraux pour être en bonne santé.

