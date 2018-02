Tunisie: Marouen Hamoudia - «Le changement pour briser le cercle vicieux»

Malgré les défaites en championnat et des supporters très virulents envers leur entraîneur, à raison d'ailleurs, il a été maintes fois confirmé car on ne change pas de technicien sans définir ses priorités, volet alternance du moment et profil d'avenir qui cadre avec les spécificités du club, ses engagements, ses moyens humains et ses objectifs.

Cela dit, nous étions convaincu que le coach italien ne faisait pas l'affaire. Le message ne passait pas. Il faisait cavalier seul et les joueurs n'ont pas adhéré à sa vision du jeu pour la simple raison que son profil ne collait pas à l'identité du club.

L'on ne pouvait plus confirmer un coach qui a eu les mains libres le temps qu'il fallait pour évoluer. Bref, ce n'était pas l'homme de la situation et le projet ne pouvait se construire autour de lui.

Il fallait que cela cessât, surtout que son bilan chiffré était catastrophique. En clair, Simone était un entraîneur sympa, sans plus!

Ce faisant, derrière le choix du changement, il y avait surtout un club qui allait mal. Très mal. Tout le monde était en première ligne. Et il fallait donc s'atteler à réellement restructurer le club.

Sinon , tout ne serait que feu de paille à l'avenir.

Kamel Kolsi a commencé par prendre les choses en main et les résultats ne se sont pas fait attendre. Puis, juste avant l'avènement de Bertrand Marchand, on a délimité les tâches de chacun, les priorités qui incombent à la direction technique et la convergence du travail entre le DT et le head coach».

«Le CA essorait les entraîneurs les uns après les autres»

«Vous savez, la stabilité en football est le socle sur lequel on bâtit des fondations solides et pérennes. Il faut se rendre à l'évidence à ce propos. Durant des années, le CA essorait les entraîneurs les uns après les autres.

C'est dire qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond dans le club. Un œil dans le rétroviseur nous apprend des masses à ce sujet. Sauf que dès notre prise en main, le CA était en pleine dérive et le bateau coulait, prenant l'eau de partout.

Il fallait agir vite et bien. L'équipe devait retrouver ce qui faisait sa fierté et sa notoriété par le passé. C'est une responsabilité partagée mais le plateau technique est le premier en ligne à ce sujet.

En début de saison, l'état d'esprit était défaillant. Certes, on jouait beaucoup de matches à l'arraché, à la cravache comme on dit. Mais le style n'était guère chatoyant. Le CA n'était pas présent dans l'impact, dans les duels. Il était absent physiquement et moralement.

Les résultats ne se sont pas fait attendre avec une chute vertigineuse de l'ambition clubiste. Même le groupe de joueurs était tétanisé. La communication n'était pas le fort du Lombard Marco Simone. Galvaniser son groupe.

Le rassurer, prôner la solidarité, l'alchimie, la cohésion et même la sérénité. On était loin, très loin du compte ! Un club sous pression, voilà ce qu'était le CA. On ne pouvait dans ces conditions dégager un style sur le terrain à terme.

Il fallait prendre le taureau par les cornes via un plan de sauvetage ambitieux. Bref, il fallait un timonier qui puisse rebâtir un groupe de combattants. Il fallait un homme de poigne qui puisse aider le groupe à relever la tête.

Pour que l'écart abyssal ne se creuse pas encore plus avec nos concurrents. Bref, il fallait évacuer le doute car le CA était dans un cercle vicieux, otage de ces propres mauvais choix. Au sein d'un club huppé tel que le CA, le but en temps de crise est de briser le cercle vicieux sans tarder.

Si un coach n'arrive pas à mettre en pratique son schéma au bout de quelques mois, le club ne peut se permettre de rester passif. C'est à la direction de parvenir à donner ce coup de rein qui fait la différence. Vous savez, en football, la réussite du métier d'entraîneur dépend de tellement de facteurs.

Un entraîneur qui réussit est celui qui permet aux joueurs de s'exprimer sans contrainte, en fonction de leurs qualités.

Dans une ambiance propice, le bon coach entraînera tout le monde dans son sillage. Comment ? Et bien, les joueurs peuvent compter sur lui en toutes circonstances et l'encadrement technique travaillera en toute sérénité.

En football, il ne faut pas saucissonner les situations. Tout est inter-lié au sein d'une association sportive. L'échec autant que la réussite sont collectifs. Bien entendu, le plateau technique doit être le maillon fort de la chaîne. Le cas contraire, les dysfonctionnements précipiteront les déboires».