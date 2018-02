Sénégal: La directrice régionale de l'OMS salue l'élévation de la santé en priorité au Sénégal

Dakar — La directrice régionale pour l'Afrique de l'Organisation mondiale pour la santé (OMS), Docteur Matshidiso Moeti a dit, lundi à Dakar, sa satisfaction de constater que le Sénégal "considère la santé comme essentielle pour le développement de tout autre secteur".

"La santé est essentielle pour le développement de tout autre secteur au Sénégal, c'est pour nous un encouragement et une fierté que le pays considère la santé comme une priorité" a souligné Dr Moeti.

"Nous avons échangé sur quelques priorités pour le développement sanitaire au Sénégal. Je me réjouis qu'il soit basé sur une vision très claire du gouvernement avec le Plan Sénégal émergent et la compréhension que la santé est au centre de tout, du développement du capital humain" a souligné la directrice régionale de l'OMS, au sortir d'une séance de travail avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.

Docteur Matshidiso Moeti a entamé ce lundi une visite officielle de trois jours (26 au 28 février) au Sénégal. L'OMS est tête des partenaires techniques et financiers en matière de santé au Sénégal.

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a dit "attendre beaucoup" de ce grand partenariat qui doit accompagner le Sénégal sur la base du Programme national de développement sanitaire et social (PNDS).

Le partenariat du Sénégal avec l'OMS est "d'une très grande qualité" a-t-il souligné.

Revenant sur l'objectif de cette visite, Dr Moeti a souligné : "Je voudrais comprendre de façon profonde quelles sont les priorités de la santé dans ce pays, quelles sont les réalisations et les défis auxquels il fait face".

Il s'agit aussi, a-t-elle ajouté, de "voir comment l'OMS, à travers notre bureau pays ici, notre bureau inter-pays à Ouagadougou et notre bureau régional à Brazzaville, peut appuyer le Sénégal et tous les acteurs de la santé, et peut contribuer à l'amélioration de la santé des populations du Sénégal".

La directrice régionale pour l'Afrique de l'OMS sera reçue en audience par le chef de l'Etat à l'issue de sa visite du centre de santé de Mbour, mardi.