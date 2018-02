Tunisie: Mohamed Kouki (EntraÎneur du SG) - « L'exemple de Métlaoui »

Chaque coach a besoin de son président deux fois durant la saison : une fois dans la phase aller, et une autre dans la phase retour, lorsque son équipe traverse un passage à vide, et les supporters montent au créneau pour appeler au changement.

Un slogan pour la galerie. La valse des entraîneurs est due à une pression exagérément plus forte qu'ailleurs, et à l'extinction de la race des dirigeants de poigne qui savent résister à la tentation du changement à laquelle les soumet le public.

«Rien ne vaut la stabilité, synonyme de sérénité et de qualité technique. Les automatismes s'installent sur la durée. Dans le sport, on travaille sur un projet de trois ou quatre ans. Le facteur temps compte énormément pour atteindre un objectif.

J'y suis resté deux saisons et demie, ce qui constitue un record par les temps qui courent. Les présidents Boussaïri, puis Boujelel Boujelel protègent leur entraîneur, et savent patienter malgré les inévitables moments difficiles. Je les remercie pour une telle attitude devenue l'exception.

En bas de tableau, on trouve généralement les clubs pris dans le cercle vicieux consistant à changer de coach comme on change de chemise, avec les résultats négatifs qui poussent à tenter un nouveau coup en recrutant un nouveau technicien.

