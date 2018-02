Tunisie: Makram Missaoui - «Le titre africain est déjà consommé... »

interview

Le handball tunisien possède beaucoup de ressources. Il n'a cessé de dominer le continent africain grâce à ses entraîneurs, à ses joueurs et aussi à une planification hors normes de la part du bureau fédéral et de la DTN.

Nous avons assez d'atouts et d'envie pour nous frotter aux meilleurs, sans complexe et en étant pleinement convaincus que nous sommes en mesure de monter sur le podium.

Comme ce fut au Gabon, nous avons fait l'essentiel en nous qualifiant en finale face à notre adversaire du jour, à savoir l'Egypte avec ses vedettes.

Notre autorité, notre enthousiasme et notre volonté de vaincre ont prévalu face à un adversaire égyptien dépassé en seconde période.

La finale a vu deux visages du sept national. Comment voyez-vous cette métamorphose face aux Egyptiens?

C'est assez irréel ce qu'on a vécu depuis le début de la compétition. On a été supporté, encouragé quand on a été en difficulté. Malgré tout, on n'a pas chaviré. On est resté serein pendant toute la joute en dépit de notre nul face à l'Algérie.

Dans cette finale on a quand même été à moins deux en première mi-temps et cela a été très compliqué à gérer.

Mais nous sommes restés solides dans nos têtes avec un plan de jeu que nous avons respecté. Et on a fini par gagner ce dixième titre africain qui s'ajoute à tout ce que l'on a fait. Ce qu'on a vécu à Libreville est très très fort.

Ce fut un défi personnel en étant le gardien titulaire du sept national au Gabon !

Je ne vois pas ma titularisation comme cela. Nous formons un groupe soudé, solidaire et volontaire pour un seul objectif.

Certes, ma vie et ma carrière sont remplies de défis pour gagner encore des titres nationaux, africains et avoir une place d'honneur aux prochains championnats du monde.

A Libreville, j'étais en super-forme avec mes coéquipiers qui m'ont aussi aidé à m'illustrer convenablement dans cette compétition assez stressante sur le plan mental.

Votre prestation a pesé lourd en remportant le titre de meilleur gardien d'Afrique et le titre de champion d'Afrique. Qu'en pensez-vous ?

Le sérieux aux entraînements, l'abnégation et la rigueur sont mes sources de réussite. Je donne à mes équipiers la confiance comme ce fut le cas en seconde mi-temps face à l'Egypte.

C'est quand le sort d'un match ne tient qu'à un fil qu'il faut être là, je dois donner le plus dans le «money-time». Les deux titres remportés haut la main vont être pour moi un stimulant pour consolider mes acquis et faire mieux dans les prochaines compétitions mondiales et olympiques.

Quelles sont les qualités d'un gardien de but de handball ?

Le poste de gardien requiert des qualités de vitesse, de réflexe et de lecture du jeu. Sans oublier la souplesse et la détente.

Notre entraînement consiste essentiellement à reproduire toujours les mêmes gestes d'arrêt, avec les pieds et les mains.

Le travail de dissociation jambes-bras est déterminant, et je dirais que ce sont les jambes qui comptent le plus. D'abord parce qu'aujourd'hui les tireurs tirent plus souvent en bas.

Ensuite, parce que même lors de tirs en hauteur, c'est la tonicité des jambes qui compte pour espérer réaliser l'arrêt.

Après un match, avez-vous une idée précise de votre nombre d'arrêts ?

Pas forcément. Je ne les compte pas. Et c'est quand je regarde les statistiques que j'ai une idée plus juste et objective des choses.

Après le 10e titre continental, le plus dur commerce ! Qu'en pensez-vous ?

Le titre africain est déjà consommé. Il faut dès maintenant préparer les prochaines échéances, en l'occurrence le Mondial de 2019, les Jeux méditerranéens, les prochains championnats d'Afrique à Tunis qualificatifs pour les Jeux olympiques de 2020.

Il faut donner les moyens à la FTHB pour qu'elle puisse conduire notre mission dans de bonnes conditions et réussir notre nouveau pari qui est d'ores et déjà de retrouver notre place acquise au Mondial 2005 à Tunis en prévision de 2020. Je vous promets qu'avec une très bonne préparation, nos objectifs seront dans nos cordes.

Que pensez-vous de cette équipe de Tunisie qui vient de remporter haut la main le titre continental ?

Le sept national a réussi à remporter le titre africain avec neuf nouveaux joueurs qui ont fait leur baptême du feu à Libreville...

Cette équipe de Tunisie a de la qualité, et est encadrée par un staff technique compétent, ces jeunes ont vite su comment se faire respecter, c'est la nouvelle vague du handball tunisien. Il faut l'encadrer pour que notre sélection soit plus compétitive à l'échelle mondiale.

Parlons du CA, vous êtes un peu le dernier des «Mohicans» de cette équipe clubiste qui a vu le départ de plusieurs joueurs...

C'est vrai, j'ai un contrat moral avec mon club de toujours. J'y suis et j'y reste, je ne laisserai jamais tomber un club qui m'a aidé à m'épanouir et à être un international confirmé.

Nous sommes toujours là ; le CA, en dépit des départs de plusieurs joueurs, possède une génération de handballeurs assez doués pour les faire oublier.