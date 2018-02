Sénégal: Inscription des enfants à l'état civil - Une randonnée pédestre à Mbour pour sensibiliser les parents

Nous avons reçu ce communiqué du bureau des relations publiques de la Police que nous publions in extenso. Plus »

« En dehors des dispositions pratiques, notamment l'organisation d'audiences foraines avec la collaboration des autorités judiciaires, les responsables des mosquées et les délégués de quartier sont appelés à faciliter les enregistrements de naissance, des mariages et décès », a déclaré Fallou Sylla.

Ils ont, par conséquent, des difficultés pour faire de longues études parce que bloqués dans leur cursus scolaire et ne peuvent pas se présenter aux différents examens et concours.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.