Tunisie: La fièvre d'étudier à l'étranger - Informer et orienter

C'est un robot, dont les cafés et les restaurants se servent pour garantir un service de renseignement disponible 24/24 et 7/7, sur facebook. A voir ce petit échantillon de la jeunesse tunisienne, l'on ne peut aspirer qu'à un meilleur avenir.

Ce qui dénote d'une jeunesse prometteuse et initiatrice. Le premier projet intitulé «Food for student», créé par de jeunes étudiants actifs au sein de l'association Aisec, consiste à acheter des produits alimentaires vendus dans les grandes surfaces qui sont encore valides, mais dont le délai de consommation touche à sa fin, afin de les redistribuer dans les foyers universitaires dans des food store. Quant au deuxième projet, baptisé Chat bot, il a été monté par 6 jeunes étudiants de l'école d'ingénieurs Ensi.

Ces clubs universitaires sont venus participer au concours du meilleur prix de l'innovation, organisé par le Salon de l'orientation. Les membres de chaque club exposent et introduisent leur idée, afin de décrocher le titre du meilleur projet innovant. A vrai dire, les idées étaient originales et créatrices.

«Food for student», «Chat bot» et «Assunet»

Le constat est on ne peut plus clair : Ces jeunes bacheliers, malgré cette amertume ressentie, sont déterminés à se frayer un chemin ici ou ailleurs.

Il ajoute avec beaucoup de regret : «Mes collègues et moi aurions aimé étudier en Tunisie, mais il n'y a pas d'horizon et les débouchés sont presque inexistants. Étudier à l'étranger est considéré comme étant une nécessité plutôt qu'un choix de luxe.

Des lycéens, des bacheliers et des étudiants arpentent les stands, tantôt collectant les brochures, tantôt posant des questions aux conseillers chargés de les orienter et de les renseigner. Dans chacun des stands, une grande pancarte est érigée, sur laquelle sont exposés, le drapeau du pays participant ainsi que le nom de l'université.

